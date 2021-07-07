Трудно повторить: игрок в Call of Duty: Warzone одним камнем убил двух оппонентов – видео

Игрок в Call of Duty: Warzone поделился впечатляющим видео на платформе Reddit. Он попал в ГУЛАГ, но смог добавить к своей статистике сразу три убийства.

Все игроки в Call of Duty: Warzone знают, что ГУЛАГ – это место, где можно получить второй шанс. На этой арене сходятся два игрока, но вернуться в игру сможет только один. Правда, иногда в такую судьбоносную схватку могут вмешаться и сторонние силы.

Именно записью такого момента и поделился пользователь с никнеймом bishybosh на всемирно известной платформе Reddit. Главного героя этой истории также отправили в ГУЛАГ, правда, там он попал в своеобразную очередь, поэтому вынужден был наблюдать за поединками других геймеров. Во время одного из таких поединков bishybosh заметил на полу взрывчатку C4, которую не смог реализовать кто-то из игроков. Поэтому он решил попытаться попасть камнем в эту бомбу.

Самое интересное, что у геймера это получилось, а произошло это в тот момент, когда эта пара оказалась в зоне поражения. Взрывчатка сработала, а главный герой добавил к своей статистике сразу два убийства. То есть он одним камнем ликвидировал сразу двух врагов. Также стоит добавить, что свой поединок bishybosh достаточно легко выиграл. Поэтому суммарно за один поход в ГУЛАГ он смог сделать сразу три убийства. Звучит как вызов, хотя повторить нечто подобное будет очень непросто.

Стоит отметить, что игрокам в Call of Duty: Warzone очень понравился этот момент, а пост пользователя bishybosh уже попал в число лучших в этом разделе. В целом эта запись собрала почти 7 тысяч лайков и более 200 комментариев.

Хайлайт пользователя bishybosh​ – видео