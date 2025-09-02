Компания Valve заблокировала профиль китайского игрока в Counter-Strike 2, в инвентаре которого были скины на сумму более 1 миллиона долларов.

Курьезная ситуация случилась с одним из коллекционеров скинов в популярном шутере, ведь теперь он может потерять более миллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на olafkswg в X.

Время прощаться с аккаунтом?

Игрок Counter-Strike 2 из Поднебесной под красноречивым ником King попал в весьма неприятную историю.

Его профиль в Steam был заблокирован по подозрению в использовании краденых кредиток, сторонних аккаунтов и продаже предметов, добытых путем мошенничества.

После "бана" в инвентаре геймера осталось более 200 редких скинов, среди которых, например, голографические стикеры Katowice 2014, каждый из которых стоит десятки тысяч долларов.

Все эти виртуальные драгоценности фактически заморожены, ведь King не имеет возможности ни продать их, ни перебросить на другой аккаунт.

Хотя в сообщении о блокировке Valve указали, что геймер имеет возможность обратиться в техническую поддержку и подать апелляцию, вряд ли эта история закончится для него положительно.

Что известно о скинах в Counter-Strike 2?