Коллекционер скинов Counter-Strike 2 потерял более миллиона долларов – его заблокировала Valve
- Профиль китайского игрока Counter-Strike 2 был заблокирован Valve из-за подозрений в использовании краденых кредиток и мошенничестве, что привело к замораживанию его инвентаря со скинами стоимостью более 1 миллиона долларов.
- Игрок имеет возможность подать апелляцию на блокировку, но успешный результат маловероятен, поэтому его инвентарь, включающий редкие скины на десятки тысяч долларов, остается недоступным для продажи или передачи.
Компания Valve заблокировала профиль китайского игрока в Counter-Strike 2, в инвентаре которого были скины на сумму более 1 миллиона долларов.
Курьезная ситуация случилась с одним из коллекционеров скинов в популярном шутере, ведь теперь он может потерять более миллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на olafkswg в X.
Время прощаться с аккаунтом?
Игрок Counter-Strike 2 из Поднебесной под красноречивым ником King попал в весьма неприятную историю.
Его профиль в Steam был заблокирован по подозрению в использовании краденых кредиток, сторонних аккаунтов и продаже предметов, добытых путем мошенничества.
После "бана" в инвентаре геймера осталось более 200 редких скинов, среди которых, например, голографические стикеры Katowice 2014, каждый из которых стоит десятки тысяч долларов.
Все эти виртуальные драгоценности фактически заморожены, ведь King не имеет возможности ни продать их, ни перебросить на другой аккаунт.
Хотя в сообщении о блокировке Valve указали, что геймер имеет возможность обратиться в техническую поддержку и подать апелляцию, вряд ли эта история закончится для него положительно.
Что известно о скинах в Counter-Strike 2?
- Самый дорогой скин в игре был продан в июне 2024 года. Им стал StatTrak Factory New AK-47 в узоре Blue Gem 661 стоимостью более 1 миллиона долларов.
- С недавних пор, игроки CS 2 могут арендовать скины на 7 дней, выполнив несколько простых действий.
- В июле рынок скинов CS 2 резко обвалился на сотни миллионов долларов из-за новой системы защиты обменов от Valve.