Любая соревновательная игра может похвастаться огромным количеством моментов мастерства, от которых иногда перехватывает дыхание.

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Обычно, их авторами становятся киберспортсмены, такие как известный мастер CS:GO cadiaN, который не так давно поразил публику невероятным эйсом (убийством 5-ти оппонентов за раунд) на одном из профессиональных турниров.

Однако иногда создать что-то невероятное удается и обычным игрокам. На этот раз удача улыбнулась геймеру под ником sp1cay, просто поразившему сеть своим уникальным хайлайтом.

Играя на карте Инферно за сторону CT, наш герой отвечал за "банан" и "держал" его со снайперской винтовкой.

В начале раунда геймер помчался на позицию, попутно бросая гранаты в сторону соперников. Затем контртеррорист достал AWP, взглянул в прицел и произвел выстрел, а что было дальше, лучше увидеть своими глазами.

Невероятный выстрел в CS:GO – видео

Товарищи по команде, очевидно, были, мягко говоря, удивлены таким результатом раунда и разразились восторженными возгласами, приправленными щепоткой недоверия к тому, что они только что увидели.

Впрочем, подобные эмоции возникают и у большинства зрителей этого уникального видео, ведь такие моменты действительно случаются раз на миллион.