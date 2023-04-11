Будь-яка змагальна гра може похвалитися величезною кількістю моментів майстерності від яких подекуди перехоплює подих.

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Зазвичай, їх авторами стають кіберспортсмени, як от знаний майстер CS:GO cadiaN, який не так давно вразив публіку неймовірним ейсом (вбивством 5-ти опонентів за раунд) на одному з професійних турнірів.

Однак іноді, створити щось неймовірне вдається і звичайним гравцям. Цього разу удача посміхнулася геймеру під ніком sp1cay, який просто вразив мережу своїм унікальним хайлайтом.

Граючи на мапі Інферно за сторону CT, наш герой відповідав за "банан" і "тримав" його зі снайперською гвинтівкою.

На початку раунду геймер помчав на позицію, попутно кидаючи гранати у бік суперників. Потім контртерорист дістав AWP, глянув у приціл і здійснив постріл, а що було далі, краще побачити на власні очі.

Неймовірний постріл у CS:GO – відео

Товариші по команді, очевидно, були, м'яко кажучи, здивовані таким результатом раунду та вибухнули захопленими вигуками, приправленими дрібкою недовіри до того, що вони щойно побачили.

Втім, подібні емоції виникають і у більшості глядачів цього унікального відео, адже такі моменти дійсно стаються раз на мільйон.