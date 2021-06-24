Сбросили почти на голову: игрок в CS:GO получил неожиданный подарок от оппонентов – видео

Недавно состоялся матч с CS:GO между профессиональными командами EC Kyiv и 100PG. Правда, обсуждают все не результат этого поединка, а один забавный момент.

Игроки в Counter-Strike: Global Offensive редко попадают в ситуации, когда на помощь приходит не партнер, а кто-то из представителей вражеской команды. Правда, иногда можно стать свидетелем и чего-то подобного.

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Именно таким моментом и поделился в твиттере англоязычный комментатор с никнеймом CodyCasts. В одном из матчей отбора на StarLadder CIS RMR украинский коллектив EC Kyiv сошелся с казахстанским 100PG. Первая карта (Mirage) этого противостояния прошла без особой борьбы, а вот вторая (Overpass) уже запомнилась не только напряженной игрой, но и достаточно забавным моментом.

В четвертом раунде игроки украинской команды не смогли справиться с атакой 100PG на точку A. Последние заняли эту позицию в большинстве (3 на 2), поэтому представители EC Kyiv решили не рисковать и отправились на сейв. Правда, именно в этот момент игрок украинского коллектива с никнеймом Smash получил неожиданный и очень приятный презент от одного из соперников.

Последний решил выбросить снайперскую винтовку AWP за пределы карты, чтобы она не досталась украинским киберспортсменам. Правда, кажется, что этот игрок что-то не рассчитал, потому что сбросил ее почти на голову Smash. Понятно, что последний не отказался от такого неожиданного подарка, поэтому и забрал его с собой в следующий раунд.

Правда, даже такой презент не помог команде EC Kyiv победить в следующем раунде, а также в целом в этом матче. Напоследок стоит только добавить, что это почти идеальная демонстрация того, как не нужно выбрасывать оружие за пределы карты.

Забавный момент из матча между EC Kyiv и 100PG​ – видео