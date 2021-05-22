После такого нужно удалять CS:GO: геймер стал жертвой дымовой гранаты на 5 секунде раунда

Геймер с никнеймом SAMUSWAGGINS поделился забавным видео на своем ютуб-канале. Он показал уникальное убийство дымовой гранатой уже на 5 секунде раунда.

Наверное, все игроки в Counter-Strike: Global Offensive сталкивались с совпадениями, в которые очень трудно поверить. Возможно, кто-то становился жертвой обычной дымовой гранаты (флешки) или какого-то невероятного прострела. Правда, мы нашли геймера, который стал жертвой уникального, но случайного комбо.

Интересно Хотел помочь, но все пошло не по плану: курьезная развязка раунда в матче с CS:GO – видео

Недавно геймер с никнеймом SAMUSWAGGINS поделился забавным видео на своем ютуб-канале. Запись очень понравилась пользователям в сети, а также уже собрала более 12 тысяч просмотров и почти 800 лайков. Главные герои этой истории проводили обычный соревновательный матч на платформе FACEIT. А зоной боевых действий стала еще старая версия карты Cache. Судя по счету на табло, матч был очень "близким", а судьбу таких поединков обычно решают мелочи.

В 25 раунде один из террористов приобрел снайперскую винтовку AWP и попытался ее реализовать на первых же секундах. В самом начале раунда он решил выполнить достаточно известный прострел позиции на коннекторе. Обычно со стороны спецвойск там играет также игрок с AWP, который контролирует весь мидл. То есть шанс попасть во вражеского игрока неплохой, хотя подобные вещи происходили раньше и не так часто. Наверное, уже понятно, что террорист смог это сделать, но убить своего оппонента у него не получилось.

Правда, совершенно случайно помочь снайперу смог его партнер по команде. Последний давал простую и дефолтную дымовую гранату в коннектор, которая должна была усложнить жизнь игроку на этой позиции. Гранатой он попал не только в цель, но и в ногу вражеского игрока, который очень вовремя оказался там.

То есть этот "счастливчик" стал жертвой сразу двух редких совпадений: сначала получил неприятный прострел через всю карту, а потом еще и умер от гранаты. Самое интересное, что произошли эти два события почти одновременно, а также на 5 секунде раунда. Наверное, после такого уникального совпадения можно только пошутить про "рейджквит" и удаления CS:GO.

Убийство дымовой гранатой на 5 секунде раунда в CS:GO – видео