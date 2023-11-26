В Cyberpunk 2077 нашли локацию из фильма Матрица: интересное видео

Любознательный геймер исследовал новый район в Cyberpunk 2077 из дополнения Призрачная свобода и нашел в заброшенном здании комнату, которая отсылает игроков в культовую киноленту с Киану Ривзом.

В игре такого сорта как Cyberpunk 2077 непременно найдется немало "пасхалок", как вот осылка на известный момент из GTA San Andreas.

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Исследовать каждый угол карты новой локации – Догтауна, с DLC Призрачная свобода, взялся пользователь Reddit под ником Cerber_4_25.

Во время этого геймер обнаружил таинственный проход, к которому ему было интересно получить доступ. После осторожного паркура игрок заметил открытое окно, что позволило ему войти в здание.

Большая часть найденной локации оказалась пустой, однако за углом V ждали два кресла и телевизор перед ними – сцена, хорошо знакомая всем поклонникам Матрицы.

Находка геймера: смотреть видео

Речь идет о моменте, когда в первом фильме Морфеус показывает Нео реальный мир и объясняет, что происходит.

Та самая сцена из фильма / Фото Warner Bros.

Интересно, сколько еще подобных моментов и открытий ожидает игроков в проекте CD Projekt RED.