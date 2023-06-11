Стример первым в мире получил сверхмощный артефакт в Diablo 4

Игроку Diablo 4 безумно повезло, поскольку он первым в мире получил один из самых редких и мощных предметов, существующих в игре. Детальнее – в материале.

Diablo 4 продолжает уверенное шествие, покоряя геймерские сердца.

Достойно внимания Волонтеры PIN-UP Foundation выехали на помощь в Херсон

В то время как разработчики сообщили любимый класс игроков в хитовой новинке, один из них вошел в историю игры, первым в мире получив мощный артефакт

Игроки Diablo 4 могут экипировать своих виртуальных протеже доспехами, которые разделены на пять составляющих: шлем, наручи, торс, брюки и ботинки.

Каждый предмет имеет свои характеристики и особенности, что дополняет дерево навыков персонажей и дает возможность создавать уникальные "билды".

Недавно появилась информация якобы корейский стример drlee_kor стал первым в мире, кто получил герб Арлекина (Harlequin Crest) – один из самых мощных предметов в Diablo 4.

Скриншот с предметом / Фото с твиттера

Этот шлем, который еще называют "Шако" из-за его названия в Diablo 2, является одним из самых мощных элементов брони, ведь дает +4 очка ко всем скилам.

В силу своего могущества артефакт также является одним из самых редких предметов в игре.

Логично, что у сообщества фанатов Diablo возникли некоторые сомнения по поводу подлинности появившегося в сети скриншота.

К счастью, их быстро развеял один из работников Blizzard Адам Флетчер, подтвердивший в твиттере не только, что герб Арлекина существует в Diablo 4, но и то, что корейский стример действительно завладел им.

Хотя Флетчер подтвердил существование герба Арлекина в Diablo 4, детали его получения до сих пор в определенной степени остаются тайной.

Некоторые игроки говорят, что предмет выпал в самом высоком уровне подземелья – Nightmare. Другие же утверждают, что мощный артефакт был найден в локации Champion's Demise в World Tier 4, самом тяжелом из уровней мира игры.