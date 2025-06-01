Игрок, достигший самого высокого ранга в каждой игре Riot Games, получил редкий подарок в LoL

Игрок под ником RohanGod смог получить самый высокий ранг во всех проектах студии Riot Games – от шутера VALORANT до карточной Legends of Runeterra. В ответ на это компания вручила ему один из самых редких косметических предметов в League of Legends.

Уникальное достижение s подарок мечты

RohanGod стал первым игроком, который получил самые высокие ранги во всех играх Riot: League of Legends, Teamfight Tactics, VALORANT, Legends of Runeterra и Wild Rift. Чтобы достичь этого, ему понадобилось много лет и множество бессонных ночей. За свои невероятные усилия геймер получил от Riot Games один из самых редких предметов – чемпионский скин для героини Riven с 2012 года, который никогда не продавался и считается почти невозможным для получения, сообщает 24 Канал со ссылкой на eSportsInsider.

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По словам игрока, именно об этом предмете он мечтал с 13 лет. Теперь его коллекция выглядит полной – он обладает всеми скинами и вариантами героини Riven.

В своей заметке на X игрок написал, что потратил "тысячи часов, пережил бесчисленные взлеты и падения – все это ради одной маленькой короны". Он признался, что в детстве хотел этот скин больше, чем любую материальную вещь, и поблагодарил Riot за исполненную мечту.

Что же делает достижение RohanGod поистине исключительным? Необходимость владения совершенно разными навыками в каждой из пяти игр. От шутера до автобатлера – каждая игра требует уникального подхода, тактики и понимания жанра.

RohanGod поделился собственным рейтингом сложности: самой тяжелой для него оказалась League of Legends, следом идет Teamfight Tactics. VALORANT и Wild Rift были немного проще, а вот Legends of Runeterra он назвал наименее сложной игрой.

Не он один

Интересным совпадением стало и то, что за несколько дней до этого Riot отметили еще одного игрока – стримера Drututt. Он достиг ранга Челленджера во всех пяти ролях в League of Legends. В награду получил Silver Kayle – еще один чрезвычайно редкий скин, который когда-то был доступен только в физическом коллекционном издании игры. По словам фанатов, он даже реже скина для Riven.

Чтобы получить свое достижение, Drututt сыграл более 250 рейтинговых матчей и демонстрировал высокие показатели побед на всех ролях.