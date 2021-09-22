Игрок Guilty Gear Strive выиграл важный матч на турнире прямо во время землетрясения

Стример Рейнальд Таксуан поразил своих зрителей, продолжив выступление на турнире Twitch Rivals по Guilty Gear Strive, несмотря на то, что в его регионе началось землетрясение. Забавное видео в материале.

Несмотря на довольно сильное землетрясение магнитудой в 4,3 балла, которое произошло в Калифорнии, геймер все-таки сумел победить в напряженном матче Guilty Gear Strive против японского оппонента Кей "BNBBN" Комада чем весьма порадовал зрителей прямой трансляции на Twitch.

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Одной из причин популярности прямых трансляций является их непредсказуемость и спонтанность, которые делают каждый стрим уникальным. Одним из ярких доказательств стал обычный стрим Рейнальда Таксуана, участвовавшего в турнире Twitch Rivals по файтингу Guilty Gear Strive, проходившем 17 сентября.

Контентмейкер был одним из участников команды Северной Америки, которая соревновалась против оппонентов из Японии за призовой фонд в 20 тысяч долларов. Дела у игрока из Калифорнии шли довольно хорошо, но внезапно, во время важного матча весь его дом начало сильно трясти. Геймер сразу понял в чем дело, завопив:

О, черт, это что землетрясение!? Это землетрясение! Ох, черт. Подождите, здесь настоящее землетрясение. Боже мой, как мне играть?

Однако за внешней паникой, скрывалась невероятная целеустремленность, ведь встав с кресла и несколько присев, Таксуан продолжил поединок и даже более того – вышел из него победителем.



К сожалению, своеобразный героизм и потрясающая игра Рейнальда, ставшего лучшим в своей команде по статистическим показателям (5 побед 3 поражения), не помогли команде Северной Америки, с треском проигравшей коллегам из Азии с достаточно крупным счетом 48-17.

Несмотря на это Рейнальд Таксуан стал автором одного из самых запоминающихся хайлатов, демонстрирующих приверженность киберспортсменов своему делу.