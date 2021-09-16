Игрок из Китая первым в мире достиг 60 уровня в Genshin Impact: какую награду он получил

Геймер из Китая смог первым в мире взять 60 уровень в популярной видеоигре Genshin Impact. Для выполнения этого очень сложного задания ему понадобился почти год.

Все поклонники Genshin Impact знают, что в этой видеоигре можно прокачаться только до 60 уровня. Правда, сделать это очень трудно, а ярким подтверждением этого может служить тот факт, что пока это удалось сделать лишь одному геймеру.

Неприятная ситуация Первый блин комом: неоднозначный старт видеоигры Deathloop в Steam

Итак, первым в мире прокачаться до 60 уровня смог неизвестный игрок из Китая, а произошло это 13 сентября. Напомним, что игра Genshin Impact вышла 28 сентября 2020 года, а потому получается, что он почти год потратил на прокачку. На самом деле это непростое задание, потому что с каждым новым уровнем все усложняется. Например, пользователи платформы Reddit подсчитали, что для перехода с 55 на 56 уровень нужно столько опыта, сколько тратится на прокачку с 1 до 47. А также они добавляют, что до 57 уровня добраться еще сложнее.

Как именно этот игрок смог достичь максимального уровня пока неизвестно, но геймеры предполагают, что он не только постоянно играл в Genshin Impact, но и вкладывал деньги в игру. Правда, точной информации по этому вопросу пока нет. Казалось, что награда за выполнение такой сложной задачи должна быть соответствующая, но оказалось, что нет. За достижение максимального уровня в Genshin Impact этот игрок получил три стандартные молитвы, немного премиальной валюты и ресурсы, необходимые для прокачки оружия. То есть в целом ничего особенного он не получил.

Момент достижения 60 уровня: видео