В сети разгорелся скандал из-за визита украинца из NAVI на концерт россиянина Моргенштерна

Игрок киберспортивной команды Natus Vincere, который задействован в Counter-Strike 2, попал в репутационную неприятность, посетив концерт Алишера Валеева, больше известного под псевдонимом "Моргенштерн". Он сам опубликовал видеоролик, на котором зачитывает куплет из одной из песен российского исполнителя.

Что произошло

Речь идет об Александре Костылеве, который играет в Natus Vincere под никнеймом "s1mple", пишет Games 24. Он играет на позиции снайпера и был лучшим игроком Counter-Strike: Global Offensive 2018, 2021 и 2022 года по версии портала HLTV.ORG.

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Интересно, что сейчас ролик уже удален, но некоторые СМИ успели его скачать и опубликовать на своих страницах.

Удаленнный из телеграма ролик, где Александр Костылев зачитывает куплет из песни Моргенштерна на концерте российского певца: видео

Вслед за этой публикацией, появилась еще одна:

Классно дружить с иноагентом, никто не может доеб*ться, Алишер топ,

– написал Костылев.

О чем речь? 6 мая 2022 года Министерство юстиции России объявило Моргенштерна иностранным агентом. Таким термином обозначают лиц, которых российское правительство считает нелояльными Кремлю и обвиняет в финансировании со стороны других "враждебных" государств. Этот статус Валеев получил из-за того, что 24 февраля 2022 года осудил российское вторжение в Украину, заявив оккупантам, что "воевать уже не модно" и лучше развлекаться, "пить вино и танцевать". Правда, сделал он это в своих Stories в инстаграме, которые вряд ли попали на глаза российским убийцам, что в тот же момент занимались оккупацией украинских территорий.

Несмотря на высказывания позиции Алишера Валеева добавили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины из-за "пропаганды насилия и наркотиков". Он пытается обжаловать запрет на въезд в Украину и обратился с иском к Службе безопасности Украины в украинский суд.

Как оказалось, статус иноагента у Валеева не уберег киберспортсмена Костылева от претензий и недовольства его подписчиков из Украины. В комментариях к публикации на канале можно найти немало гневных отзывов об этом факте, а также видно почти 300 негативных реакций. И если видео он удалил, то эта публикация, где он восхваляет Моргенштерна, пока сохраняется.