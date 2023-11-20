Фанат Minecraft похвастался невероятным мегаполисом, на строительство которого потратил более 7 лет
Источник:Reddit
Удивительно талантливый игрок Minecraft потратил более 7 лет на создание невероятного масштаба мегаполиса в популярной игре от Mojang. Удивительные фото – в материале.
Преданный поклонник Minecraft продемонстрировал свой невероятный город, на строительство которого у него ушло целых семь лет.
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Творческие возможности, которые дарит геймерам Minecraft практически бесконечны, а с появлением новых блоков и апдейтов простора для креатива становится только больше.
Пользователь Reddit под ником Iskoran-mc поделился скриншотами изумительного проекта, созданного в Minecraft.
Мегаполис, названный Искораном, в честь своего создателя, насчитывает сотни зданий и других потрясающих сооружений.
Фото с Reddit
Пейзаж с огромными небоскребами, разбавляют реки со зрелищными мостами, парковые зоны и горы, виднеющиеся вдали.
Фото с Reddit
На создание мегаполиса такого огромного масштаба энтузиаст потратил более семи лет.
По словам автора, проект начинался с "крошечного городка", однако быстро разросся, а сам геймер пытался работать спонтанно, тщательно спланировав лишь некоторые локации.
Фото с Reddit
Iskoran_mc рассказал, что пытался избежать копирования реальных локаций, вместо этого поставив за цель создание "уникального мегаполиса".