Игрок Minecraft поразил сеть собственным вариантом Эребора из Властелина Колец: невероятные фото

Креативному геймеру удалось создать удивительное горное королевство, которое выглядит как дом могущественных гномов из произведений Джона Р. Р. Толкина. Детальнее в материале.

Талантливому поклоннику Minecraft удалось собственноручно создать огромное горное королевство, которое любой род благородных гномов имел бы за честь назвать своим домом.

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Имея достаточно времени и вдохновения, игроки Minecraft могут создать что-то поразительное. Пользователь Reddit под ником _Zachey_18_, построил в игре горное королевство, вдохновленное Эребором, которое идеально вписалось бы в мир "Властелина колец".

Подземное сооружение состоит из величественного входа, вырезанного в горе, прекрасного потолка, поддерживаемого крепкими столбами, и того, что кажется какой-то огромной печью и кузнечным помещением, которым протекают реки раскаленной лавы и повсюду разбросаны кострища. Любой гном из произведений классической фэнтезийной литературы почти наверняка захотел бы посетить или даже жить в такой фантастической конструкции.

Невероятная работа Zachey_18 / изображение из Reddit

Как ни странно, несмотря на грандиозный вид проекта, его создатель сообщил, что строительство все еще не завершено и он планирует добавить целый ряд разнообразных деталей.

Хотя это не в первый раз, когда игроки Minecraft воспроизводят в игре элементы Средиземья, работа Zachey_18 заслуживает восторга и тем интереснее будет взглянуть на конечную версию творения энтузиаста.