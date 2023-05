Удивительно талантливый игрок Minecraft воспроизвел знаковую песню, знакомую фанатам другой известной видеоигры, использовав более сотни нотных блоков для завершения амбициозного замысла.

Кажется, нет конца удивительным проектам, которые геймеры могут реализовать в кубическом мире Minecraft, в частности, благодаря большому количеству блоков, доступных в игре.

В то время как большинство игроков используют возможности проекта для строительства невероятных шедевров, таких как корабли из Стар Трека, другие используют преимущества "редстоуна" для создания удивительных механизмов, вплоть до рабочих процессоров.

Удивил в этом плане пользователь Reddit под ником Usylom, который продемонстрировал публике собственную Minecraft-аранжировку известной песни.

В частности, эта мелодия, созданная группой The Living Tombstones и вдохновленная серией игр Five Nights at Freddy's и называется "It's Been So Long".

Известная песня в Minecraft: видео

Ролик, опубликованный Usylom, обрел большую популярность на платформе.

В комментариях многие геймеры похвалили энтузиаста за его трудоемкий проект, а сам пост получил более 8 тысяч лайков.