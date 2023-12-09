Игрок Red Dead Redemption 2 погиб в результате сговора двух лошадей: забавное видео

Игрок Red Dead Redemption 2 поделился с сообществом забавным случаем в котором сразу два коня решили одновременно задать взбучку его персонажу. Интересное видео – в материале.

Red Dead Redemption 2 – это одна из лучших видеоигр в истории и естественно, что она может развлекать игроков самыми неожиданными способами.

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Пользователь Reddit под ником RazkaTaz поделился роликом, в котором его Артур Морган стал жертвой удивительно забавной ситуации.

Геймер именно связывал разыскиваемого преступника, чтобы получить награду за его задержание, однако во время этого случайно переключился с лассо на другой предмет инвентаря.

Из-за этого злодею удалось ударить протагониста, RazkaTaz захотел быстро ответить ему, однако не рассчитал, что две лошади находились в радиусе его атаки.

Удар геймера задел сразу двух скакунов, а они уже не потерпели такого отношения к себе и дали отпор.

Забавный случай в RDR 2: смотреть видео

Могучие копыта попали в Моргана одновременно, в результате чего персонаж погиб мгновенно, превратив обычный игровой эпизод в удивительно забавную ситуацию.