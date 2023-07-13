Игрок Red Dead Redemption 2 получил наказание за самозащиту: неожиданное видео
Источник:Rylancoolman69
Геймер Red Dead Redemption 2 получил наказание за попытку защититься от нападения неигрового персонажа. В то же время во время самого нападения правоохранитель, стоявший рядом, проявил абсолютное безразличие.
Red Dead Redemption 2 предоставляет игрокам полностью реализуемый виртуальный мир, который можно исследовать, как геймеры считают нужным.
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Наказание за самозащиту
Игроки могут совершать не слишком хорошие поступки, которые были бы уместны на Диком Западе. К примеру, убивать мирных жителей или грабить их.
Однако таких преступников наказывают с помощью системы розыска в случае, если геймеры совершают слишком много плохих поступков. Тогда на них начинают "охотиться" правоохранители.
Впрочем, в одном из таких случаев система несколько дала сбой. На игрока неожиданно напал неигровой персонаж с ножом. Стоявший совсем рядом правоохранитель просто проигнорировал нападение.
Пока полисмен так и стоял, не уделяя никакого внимания происходящему, нападение продолжалось. И только геймер достал револьвер и ударил им нападающего, полисмен достал и свое оружие.