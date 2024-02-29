Игрок прошел Skyrim на 100% без читов и модов, достигнув 1337 уровня: видеоотчет

Спустя 12 с лишним лет после релиза The Elder Scrolls V: Skyrim одному из геймеров удалось пройти игру на 100%, сделав в ней все, что только можно. Пользователь показал свои достижения в видео и даже выложил в открытый доступ файл сохранения.

Детали достижения

Автор ролика полностью исследовал мир, выполнил все квесты (в том числе малоизвестные и скрытые), открыл все заклинания, прокачал на максимум все характеристики, способности и навыки, получил все предметы, купил и обставил все дома. К финалу его герой достиг 1337-го уровня (число выбрано намеренно и отсылает к возникшему в 90-х "языку хакеров" Leet. В нем просто заменяли буквы на похожие цифры и символы).

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В целом игрок под ником pawelos4 провел в The Elder Scrolls V: Skyrim и The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition более 1800 часов, но "чистое" прохождение за этого персонажа длилось 387 часов. Десятки из них он потратил, раз за разом накладывая одни и те же заклинания на случайных NPC, чтобы повысить навыки до легендарных.

В интервью с GamesRadar он рассказал, что во время выполнения монотонных действий, чтобы не заскучать, смотрел что-нибудь на YouTube или Netflix. В общем понадобилось примерно 80 отдельных сессий. Конечной целью было "проверить, насколько далеко можно зайти в этой игре без мошенничества".

Демонстрация результатов: видео

Впрочем, "полным" прохождение можно назвать с небольшими оговорками. С выходом патча 1.9 предел развития персонажа полностью исчез: как только навык становится легендарным, его разрешается прокачивать заново неограниченное количество раз. Впрочем, это не делает их сильнее, поэтому pawelos4 повысил большую часть один раз и только "Иллюзию" – 4500 раз ради достижения желаемого уровня героя. Если бы вместо этого он решил улучшить все до 250-го уровня, из-за навыков вроде "Зла" ему понадобилось бы "лет 20".

Pawelos4 не использовал консольные команды, читы и моды. Желающие удостовериться в его честности могут посмотреть 11-часовое видео, демонстрирующее путь от 116-го до 1337-го уровня. На самом деле оно длится 43 часа, но автор ускорил ролик в четыре раза, чтобы его можно было загрузить на YouTube.

Почувствовать себя "самым легендарным персонажем" может любой желающий – pawelos4 поделился файлом сохранения на Nexus Mods.

Интересно, что крайне высокие показатели (7000 здоровья, 4360 магии и 2300 выносливости) не делают героя неуязвимым. Как отметил автор, некоторые враги - например, магические аномалии и General Falx Carius из дополнения Dragonborn – развиваются вместе с героем бесконечно, хоть и значение наносимого, урона, остается довольно низким. Самым опасным противником он назвал эбонитового воина (Ebony Warrior) из того же аддона: он способен забрать половину здоровья за одну атаку.