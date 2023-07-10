Игрок Stardew Valley сделал интересное открытие после 2000 часов в игре

Поклонник инди-хита Stardew Valley умудрился найти что-то новое для себя и многих геймеров после 2000 часов, проведенных в проекте ConcernedApe. Подробнее о милой находке – в материале.

Stardew Valley – одна из лучших инди-видеоигр в истории, а уровень внимания к деталям в ней просто космический, особенно ввиду того, что проект разработан только одним человеком.

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Среди многих вещей за которые геймеры любят Stardew Valley – большое количество мебели и предметов отделки, которыми можно украсить свой виртуальный дом.

В игре есть такие базовые объекты, как стулья, диваны или столы, но также существуют и редкие предметы, такие как плюшевые игрушки Jumino для получения которых нужно выполнить специфическое условие.

Пока игроки размещают эти игрушки прямо на полу своих домов, один опытный фанат игры совершенно случайно узнал, что с ними можно сделать кое-что гораздо интереснее.

Речь о пользователе Reddit под ником youkaymelis, который рассказал, что игрушки, оказывается, можно положить в кровать, что выглядит очень мило.

В комментариях поста, где игрок поделился скриншотом, свидетельствующим о такой возможности собралось немало фанатов игры, которые также не знали об этом интересном "трюке".

Сам youkaymelis отметил, что провел в игре более 2000 часов, пока не сделал это трогательное открытие.

Впечатляет то, что Stardew Valley, которая вышла более семи лет назад, до сих пор продолжает удивлять игроков и развиваться, радуя большую армию поклонников.