Игрок Stardew Valley воспроизвел в игре одну из известнейших песен группы Green Day

Поклонник Stardew Valley нашел интересный способ исполнить в игре поп-панк песню "American Idiot" авторства группы Green Day, используя смесь флейты и барабанов. Детальнее в материале.

Stardew Valley запомнится геймерам как одна из самых успешных инди-игр в истории индустрии. Кроме интересного геймплея, проект дает немалую свободу для творчества, что часто порождает креативные замыслы.

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Игра содержит предметы, называемые блоками флейты и блоками барабанов, которые игроки Stardew Valley могут использовать для создания музыки во время ходьбы. Дело в том, что эти блоки воспроизводят определенный звук, когда персонаж проходит мимо, и продолжают его повторять раз в секунду, если игрок стоит возле них, при этом частоту звука можно регулировать.

Недавно один изобретательный игрок сумел создать в игре волшебный кавер на культовую поп-панк песню группы Green Day под названием "American Idiot".

Им стал пользователь Reddit под ником peekitty, который и поделился увлекательным видео, где его персонаж прошелся своеобразным лабиринтом, построенным из музыкальных блоков.



По словам Peekitty, потратившего 3 дня на реализацию своего плана, поддерживать общий темп и даже заставить блоки флейты звучать как творение Билли Джо Армстронга оказалось не так уж трудно.

Самой же сложной частью стало соло на барабанах, что начинается в конце. Поклонники Stardew Valley, наверное, понимают, как сложно было геймеру подобрать нужную последовательность, ведь барабанные блоки в игре имеют лишь семь возможных звуков.

Сообщество очень тепло приняло такой креатив, наградив Peekitty почти 14 тысячами предпочтений.