Фанат Starfield похвастался удивительным аванпостом, сооружение которого заняло более 340 часов

После многих часов игры в Starfield один геймер заворожил сообщество поклонников проекта, показав свой удивительный аванпост. Интересное видео – в материале.

Игроки Starfield продолжают соперничать в креативности, создавая невероятные звездолеты и роскошные аванпосты на зрелищных планетах космической RPG.

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На этот раз отличился пользователь Reddit, известный как MalwareMaestro, который поделился обзором своего роскошного аванпоста.

Хотя строительство баз на планетах вызывает много дискуссий среди фанатов Starfield, MalwareMaestro считает, что это недооцененный фрагмент игрового процесса.

Удивительный аванпост в Starfield: смотреть видео

База геймера поражает огромным масштабом, а в купе с удивительно удачной отделкой помещений и удивительным экстерьером, проект выглядит как идеальный аванпост.

Отдельной похвалы заслуживает решения украсить большинство комнат огромными панорамными окнами, из которых открываются блестящие виды планеты Парадизо.

На построение этой красоты у геймера ушло целых 340 часов, однако результат этого явно стоял.