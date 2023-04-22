Известный киберспортсмен стал первым в истории, кому покорилось невероятное достижение в Valorant
Источник:Dexerto
Игрок киберспортивной организации Sentinels Густаво "Sacy" Росси вошел в историю Valorant. Бразилец первым в мире покорил невероятное достижение. Подробности – в материале.
Занять первое место в рейтинговой системе любого региона является поводом для празднования для большинства поклонников Valorant на планете, но для титулованного киберспортсмена типа Sacy это, кажется, всего лишь "еще один скучный день в офисе".
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Сначала чемпион мира по Valorant достиг самого высокого места в рейтинге в своей родной Бразилии (регион для этой страны отдельный). Потом, в сентябре прошлого года, геймер сделал то же и в Европе, готовясь там к Valorant Champions 2022.
Несколько дней назад игрок Sentinels впервые достиг верхушки рейтинга в Северной Америке, набрав 1178 очков и 88 побед, что означает, что геймер становился лучшим в 3 регионах из 6 доступных в игре.
Это произошло 20 апреля прямо во время стрима кибератлета, после которого геймер поделился своим невероятным достижением в твиттере.
Исторический момент для Valorant / Фото с твиттера
На пути к этой невероятной победе Sacy сыграл 127 матчей с коэффициентом побед в 69%.
Он также достиг коэффициента убийств/помощей/выживания/торговли в 80%, что входит до 0,8% лучших игроков на всем сервере, согласно порталу Tracker.gg. При этом наиболее успешной ролью геймера был агент класса Initiator – Skye.
Интересно замахнется ли теперь Густаво на еще более уникальное достижение и отправится ли покорять топ-1 в Южную Корею, Азию и Латинскую Америку.