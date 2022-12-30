Стример Warzone 2 показал забавный способ нейтрализации врагов с помощью голосового чата

Стример Call of Duty: Warzone 2 под ником I Got Puppies придумал очень веселый способ "убийства" врагов с помощью внутриигрового голосового чата. Подробности – в материале.

Одним из лучших новшеств в сиквеле Warzone геймеры единогласно признают появление общего голосового чата, позволяющего общаться с оппонентами прямо на поле боя, сообщает 24 канал.

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Именно такая возможность стала катализатором бесчисленного количества забавных ситуаций и даже запустила целый флешмоб с такси в игре.

Сообразительный стример I Got Puppies придумал интересный способ как с помощью общения с врагами нейтрализовать их даже без использования оружия. Правда, сработает он только с владельцами консолей Xbox, у которых включено голосовое управление Kinect.

Оказавшись в финальном круге, геймер понял, что может избавиться от нескольких врагов сразу, так что включил свой микрофон и громко крикнул: "Xbox, turn off", а результат можно было увидеть на экране в виде сообщений об отсоединении от игры нескольких игроков.

Забавный момент: видео

Непонятно удалось ли стримеру таким образом "выбросить" оппонентов, остававшихся в игре наблюдателями или непосредственно живых оперативников, однако это не отнимает забавности ситуации, в которой другой человек может выключить вашу консоль прямо во время напряженного матча.