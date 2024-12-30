Стример получил донат в 7000 долларов, но взамен должен удалить весь свой инвентарь в WoW
Большинство игровых блогеров, которые проводят прямые трансляции на таких платформах, как YouTube или Twitch, получают донаты за свою работу. Некоторые из них даже выполняют за это те или иные пожелания – поздравляют с праздником, отвечают на вопросы и так далее. В одном из недавних случаев все зашло слишком далеко.
Что случилось
Во время одной из трансляций игрока с ником Cdew кто-то из его зрителей спросил, сколько надо задонатить, чтобы тот удалил все предметы, что имеет в игре. Стример подумал, что это шутка, и так же в шутку ответил, что для этого нужно 7 тысяч долларов. Через некоторое время именно эта сумма поступила ему на счет, сообщает 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.
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Cdew сейчас находится на 57 уровне. Частью его челленджа было то, что он проходил WoW на сложном уровне, предлагая за донаты менять стиль игры: например, играть от первого лица, использовать только заклинания, управлять персонажем только с помощью щелчка мышью, а также удалять случайную часть снаряжения и продолжать выживать без нее.
Когда его спросили о стоимости удаления вообще всего, он сказал, что "нет шансов", что кто-то это выполнит. Но MartianPig действительно это сделал, добавив к своему донату всего два слова: "Удаляй все".
Момент шока Cdew можно увидеть ниже: видео
В записи мы видим моменты тяжелых размышлений Cdew. Он начинает перечислять все свои трофеи и достижения в игре, взвешивая, стоит ли оно того.
Чем это все закончилось? Cdew в конце концов отказался от доната, вернув его MartianPig. Он решил сохранить свои виртуальные вещи, а не забрать 7 тысяч долларов.
Многие не поняли такого шага. В комментариях можно было найти: "Я бы удалил весь свой аккаунт и начал заново за 7 тысяч".