Невезучий игрок Elden Ring насмешил сообщество роликом в котором его "убила Microsoft"

Поклонник хардкорной Elden Ring от Fromsoftware поделился в сети роликом со своей уникальной смертью в игре, которой он обязан не сложности проекта, а корпорации Microsoft.

Elden Ring – одна из самых сложных видеоигр в индустрии, поэтому никого обычно не удивишь смертями в ней. Правда, одному геймеру это все же удалось.

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Комическая смерть пользователя Reddit под ником Limonek121 изрядно рассмешила поклонников Elden Ring, ведь ее причиной стала не сложность проекта, мастерство оппонентов или отсутствие того же мастерства у геймера, а корпорация Microsoft.

В ролике наш герой поднимается по лестнице Академии Рая Лукария, уклоняясь от печально известных валунов, катящихся вниз, чтобы раздавить невнимательных игроков.

После успешного уклонения от первого камня, геймер уже почти добрался до вершины лестницы, когда на экране вдруг появилось уведомление от Windows с запросом активировать лицензию операционной системы.

Limonek121 быстро закрыл окно с сообщением, но не достаточно быстро, чтобы спасти своего персонажа от глупой гибели.

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Хорошо, что это произошло в относительно спокойный момент игры, а не в последние секунды напряженной битвы, скажем, с Маленией.

Однако, думаем, что после такого геймеру все же нужно как можно скорее активировать операционку во избежание подобных моментов в будущем.