Игроки в Call of Duty: Warzone оценили: известный спортсмен креативно отметил успешное действие

Известный игрок в американский футбол отметился креативным празднованием тачдауна. Он почти в точности повторил то, что не раз делали все игроки в Call of Duty: Warzone.

Несколько месяцев назад мы рассказывали о поклоннике Call of Duty: Warzone, познакомившемся в этой видеоигре с известным бейсболистом. Дошло до того, что эти геймеры даже увиделись в реальности во время матча.

Подробнее Игрок Warzone был удивлен, узнав, кто его товарищ по игре в реальной жизни

История действительно уникальная, правда, назвать ее единичной вряд ли можно. Наверное, почти все поклонники видеоигр знают, что Неймар любит играть в CS:GO, Майкл Фелпс – в Call of Duty, а Диогу Жота – в FIFA. Кстати, недавно последний даже был вынужден пропустить международный турнир по FIFA из-за реального футбольного матча. Интересно, что в том поединке футболист забил два гола, а один из них он посвятил своему виртуальному увлечению.

В эти выходные что-то похожее повторил и известный игрок в американский футбол Оделл Бекхэм-младший. Во время своего матча он отметился эффектным тачдауном, а затем упал на газон, правда, произошло это не из-за какой-то реальной травмы. Дело в том, что таким образом спортсмен решил отметить свое успешное действие. А самое интересное в этой ситуации то, что для этого он использовал движения, знакомые всем поклонникам Call of Duty: Warzone.

Сразу после падения спортсмен начал ползти назад, а затем использовал воображаемый набор для самореанимации ("Self Revive"). Также спортсмен еще и пополнил воображаемыми бронепластинами запас своей брони. То есть он почти в точности повторил то, что не раз делали все игроки в Call of Duty: Warzone. Стоит отметить, что поклонникам этой видеоигры очень понравилось такое празднование, а Оделл Бекхэм-младший уже стал звездой платформы Reddit.

Празднование, которым отметился Оделл Бекхэм-младший: видео