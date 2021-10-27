Игроки Far Cry 6 получают странные эмейлы от Антона Кастильо: о чем в них идет речь

Игроки Far Cry 6 начали массово получать странные электронные письма от главного антагониста проекта. О чем в них сообщает кровавый диктатор – узнайте в материале.

Часто современные проекты заигрывают с геймерами, пытаясь стереть тонкую грань между видеоигрой и реальностью, стоит вспомнить хотя бы "Doki Doki Literature Club!". Похоже, что именно эта игра вдохновила разработчиков Ubisoft на один забавный замысел.

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Серия Far Cry всегда выделяется достаточно эксцентричными антагонистами, которые не только жестко противостоят главному герою, но и иногда открыто издеваются над ним, а следовательно и над игроком за монитором. Насмехаясь над персонажем и умаляя его достижения, злодеи франшизы выстраивают уникальные отношения с главным героем, заставляя геймеров просто таки их ненавидеть.

В Far Cry 6, события которого имеют место на вымышленном карибском острове Яра, игроков ожидает целая повстанческая война против местного президента – кровавого тирана Антона Кастильо. А в войне, как говорится, все средства хороши. По крайней мере, именно так подумали разработчики, "позволив" Кастильо присылать реальные эмейлы геймерам.

В них диктатор, в присущей ему манере, насмехается над игроками за недостаточное время, проведенное в игре или малое количество полученных игровых достижений, попутно благодаря за то, что те отдали Яру в его руки. А в теме электронного письма и вообще красуется надпись: "Вы меня разочаровали".

Таким образом, Far Cry 6 взаимодействует с игроками даже после отключения игры. Хотя, чтобы играть в игру интернет фактически не нужен, она все равно при возможности подключается к серверам Ubisoft, поэтому данные об опыте каждого геймера так или иначе попадают в руки разработчиков.

Несмотря на то, что это дает возможность подобной уникальной и даже несколько индивидуализированной рекламной кампании, это может быть не лучшей стратегией. В своем твите, который вы видите выше, Брендан Синклер сказал:

Многие игры уже разработаны так, чтобы максимизировать взаимодействие с игроком, но теперь они посылают электронные письма и оскорбляют вас, если вы посмеете прекратить в них играть.

Так что не всем может прийтись по вкусу подобная фишка проекта.