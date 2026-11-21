Поклонники Grand Theft Auto 6 сразу после выхода игры устроили необычный эксперимент – они попытались максимально откормить главных героев. Результаты их не удовлетворили.

Даже при максимальных настройках Джейсон и Люсия выглядят лишь слегка пухлыми, что неожиданно огорчило многих геймеров, сообщает 24 Канал.

Эксперимент с фастфудом и "неутешительные" результаты

Игроки Grand Theft Auto 6 провели эксперимент по набору веса персонажами. Они рассчитывали создать по-настоящему тучных героев благодаря возвращению легендарной механики из предыдущих игр серии.

Однако всего через несколько часов после релиза энтузиасты достигли лимита и выяснили, что Джейсон и Люсия практически не меняют форму тела.

Пользователь X с ником Sir Joseph Windsor опробовал режим максимального веса и низкого уровня мышечной массы для Джейсона. Чтобы добиться этого результата, он придумал целую систему, которой поделился в сети.

Я не хотел подвести сообщество, поэтому наконец-то сделал это. Представляю вам Джейсона с максимальным весом и минимумом мышц – настоящего толстого Джейсона,

– написал он.

Параллельно другой пользователь под ником Akkyon показал максимальный вес Люсии.

Сообщество отреагировало на эти снимки с юмором и иронией. Многие пользователи отметили, что Артур Морган из Red Dead Redemption 2 и Си-Джей из San Andreas в своих "самых тяжелых" вариантах выглядели гораздо массивнее и имели большие объемы.

Она даже не толстая, это в лучшем случае легкая пухлость. Модеры на ПК отрываются по полной с этим,

– добавил пользователь сети X с ником Syber Salty.

Предполагают, что разработчики из Rockstar Games установили жесткие ограничения на физические параметры персонажей не просто так. Избыточный вес героев мог бы испортить сложные анимации паркура, бега и боевых сцен, делая криминальный сюжет нереалистичным.

Несмотря на это, фанаты уже готовятся исправить ситуацию самостоятельно с помощью модификаций. Поскольку официальный релиз на ПК еще не состоялся, моддинг-сообщество ожидает выхода компьютерной версии.

По предварительным оценкам и опыту предыдущих игр студии, релиз на компьютерах стоит ожидать примерно в ноябре 2027 года. Хотя существуют мнения, что Rockstar придется ускорить ее выпуск из-за угрозы появления фанатских портов, созданных с помощью ИИ.