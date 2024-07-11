Новая цель Helldivers 2 выполнена в рекордные сроки – так быстро, что некоторые не успели

Helldivers 2 – особенная игра, в которой мир меняется в реальном времени и для всех игроков выглядит одинаково. Периодически пользователи получают задания, которые выполняют коллективно, и если кто-то не успел, он должен ожидать следующего шанса. Когда вам приказывают зачистить планету от врагов, то состояние выполнения меняется здесь и сейчас, а не ждет, когда вам будет удобно пройти миссию.

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Новым крупным заказом, который поступил только вчера, стало уничтожение 100 миллионов Терминидов. Это одни из основных врагов игры, похожие на больших жуков.

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Задание предусматривало использование различных средств "с целью содействия научным исследованиям". Игроки, которые первыми увидели задание, бросили на него буквально все, что имели, и всего за восемь часов работа была выполнена.

Хотя эта победа, безусловно, является поводом для празднования, не сейчас все в восторге, поскольку многие люди не смогли внести свой вклад, потому что миссия была выполнена крайне быстро.

Я чихнул перед началом игры, и она закончилась раньше, чем я успел вытереть слезы,

– шутит один из пользователей на официальном сервере Helldivers 2 в Discord.

На самом деле не стоит удивляться такой скорости. В апреле разработчики поставили задачу убить два миллиарда Терминидов, и игроки справились с этим за 12 часов, хотя стоит отметить, что на то время система отслеживания убийств работала с ошибками, иногда фиксируя вчетверо большее количество убийств, чем должна была бы.

На этот раз цель была значительно меньше, но все равно огромная. Судя по тому, что в прошлый раз сразу за этим заданием последовал приказ убить такое же количество Автоматонов – других врагов игры, – можно ожидать, что в ближайшее время игроки, которые все пропустили, смогут получить второй шанс. Так что если вы среди них, внимательно следите за новыми заданиями.