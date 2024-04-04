Отчет показывает, что люди отдают предпочтение старым играм, которые вышли 6 и более лет назад

В новом исследовании показано, что несмотря на рост игровой индустрии и появление все новых и новых проектов, люди проводят 60 процентов своего времени в играх, вышедших шесть или более лет назад. Наибольшую конкуренцию новинкам составляют Fortnite, GTA, Call of Duty и Roblox.

Исследование проводили аналитики рынка из компании Newzoo. По их данным, рынок ПК и консолей вырос на 2,6% в 2023 году (до 93,5 миллиарда долларов дохода), однако общее время игры уменьшилось, а геймеры проводили все больше времени в меньшем списке старых игр, таких как Fortnite и League of Legends.

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Детали отчета

Таким образом становится понятно, что это хорошая новость только для небольшого количества издателей и разработчиков. Данные Newzoo показывают, что топ-10 игр на каждой платформе (ранжированные по среднему количеству активных пользователей в месяц, или MAU) заполнены старыми, хорошо известными играми.

Fortnite заняла первое место на всех платформах, включая Switch и ПК.

В остальные списки вошли игры, которые вас не удивят, такие как Grand Theft Auto V, Counter-Strike 2, Roblox, Minecraft, Rocket League, Apex Legends, Fall Guys, Valorant и Call of Duty.

На консолях Xbox и Playstation лишь одна новая однопользовательская игра попала в первую десятку: Starfield.

Чтобы еще раз доказать, что геймеры в первую очередь сосредоточены на старых играх, данные Newzoo показывают, что только 66 названий составили 80 процентов всего игрового времени в 2023 году. И 60 процентов этого времени было проведено в играх, которым шесть лет и более. Фактически, в 2023 году на пять старых игр – Fortnite, Roblox, League of Legends, Minecraft и GTA V – приходилось 27% всего игрового времени за год.

И это еще не все. Из 23% игрового времени, проведенного в 2023 году в новых играх (возрастом до 2 лет), более половины было потрачено на большие ежегодные сиквелы, такие как последний Madden или NBA. Лишь 8 процентов игрового времени было потрачено на новые, не ежегодные игры, такие как Diablo IV или Baldur's Gate III.

Хотя отчет Newzoo указывает на то, что вы все еще можете быть успешными в этой среде, реальность такова, что геймеры проводят все меньше времени в новых играх и все больше времени в уже существующих франшизах, играющих в режиме реального времени. Это усложняет для издателей и разработчиков поиск аудитории.

Как пишут исследователи, в отличие от предыдущих десятилетий, вы не просто конкурируете с любой новой популярной игрой на полках магазинов, а соревнуетесь с такими гигантами, как Fortnite и Roblox, бесплатными играми с бесконечным количеством контента, созданного их пользователями. Там уже много игроков, и новые скорее пойдут туда, где уже есть кто-то – их друзья, знакомые или просто большое количество аудитории, с которой можно контактировать. Нечто похожее происходит в соцсетях: вы не уйдете из одного сервиса в другой, где нет ваших друзей.

Newzoo пишет, что дальше издателям будет еще сложнее.