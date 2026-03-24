Игроки провели в Assassin's Creed Shadows десятки тысяч лет – цифры статистики шокируют

Приключенческий экшен Assassin's Creed Shadows от Ubisoft Quebec отметил первую годовщину с момента релиза. По этому случаю издатель поделился обширной статистикой активности игроков, которая демонстрирует масштабы популярности игры и ее ключевые достижения за год.

Этой информацией поделилась компания Ubisoft на своей странице в X, рассказывает 24 Канал.

Что показала статистика за первый год?

Ubisoft обнародовала итоги первого года жизни Assassin's Creed Shadows – и цифры впечатляют. В целом пользователи провели в игре более 334 миллионов часов. Если перевести этот показатель в более понятные единицы, это примерно 14 миллионов дней или около 38 тысяч лет непрерывного прохождения.

За это время игроки совершили более 4 миллиардов убийств и совершили более чем 58 миллионов знаменитых "прыжков веры" – одной из самых известных механик серии Assassin's Creed. Также пользователи активно исследовали мир игры: они посетили святили святилища более 159 миллионов раз.

Отдельное внимание Ubisoft обратила на неожиданную, но показательную статистику – взаимодействие с животными. За год игроки погладили "волшебных котиков" более 26 миллионов раз. Чаще всего же персонажи погибали во время боев с врагами, хотя точных деталей относительно причин смертей разработчики не уточнили.

Статистика Assassin's Creed Shadows / Фото Ubisoft

В компании поблагодарили сообщество за активность и преданность проекту. Представители Ubisoft отметили, что именно игроки создали историю этого большого виртуального мира – от многочисленных часов прохождения до миллионов опасных прыжков, посещений святынь и даже моментов спокойного отдыха с котами.

Что известно об Assassin's Creed Shadows?

События Assassin's Creed Shadows разворачиваются в открытом мире феодальной Японии образца 1579 года. В центре сюжета – двое главных героев: ловкая синоби Наоэ, которая полагается на собственную ловкость и скорость, а также легендарный темнокожий самурай Ясуке, который предпочитает более прямолинейный подход к решению проблем и грубую силу.

Игра дебютировала 20 марта 2025 года на ПК (Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store), Mac через App Store, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Позже, 2 декабря, она появилась и на Nintendo Switch 2. Уже прошлым летом аудитория проекта превысила 5 миллионов пользователей.