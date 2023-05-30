Поклонники The Sims 4 требуют у разработчиков не исправлять забавный баг

Фанаты The Sims 4 не слишком довольны тем, что разработчики планируют исправить интересный баг, который, как известно, приносит большую пользу отношениям между персонажами. Детальнее – в материале.

Поклонники симулятора жизни от Maxis и EA изрядно расстроились, узнав, что разработчики намерены убрать из игры достаточно полезный баг.

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Как правило, Симы развивают свою дружбу в игре, тратя много времени на взаимодействие и общение с другими персонажами.

Этот процесс кажется достаточно простым, но может оказаться утомительным для тех, кто хочет, чтобы их виртуальный протеже был душой компании. Однако существует эксплойт, который существенно помогает в этом вопросе.

Благодаря багу игрокам было достаточно представиться Симу, с которым они хотят подружиться, а затем сфотографироваться с ним. По неведомым причинам такая манипуляция делала персонажей хорошими друзьями всего после нескольких общих фотографий.

Селфи персонажей / Фото из Pinterest

Однако в недавних заметках по поводу будущего патча разработчики Sims 4 указали, что этот баг вскоре будет исправлен.

Это вызвало негодование геймеров в Twitter, Reddit и на форуме Sims Community.

Например, один из пользователей Reddit написал: "Почему они это делают??? Это никоим образом не повредило игровому процессу, потому что вы МОЖЕТЕ этого НЕ делать, и удаление этого не принесет никому пользы".

Другой поклонник ответил на сообщение об исправлении в твиттере следующим образом: "Пожалуйста, НЕ исправляйте этот баг, из-за которого дружба стремительно растет. Мне нравится эта маленькая ошибка".

Между тем другие игроки не скрывают удивления, почему разработчики поставили именно эту особенность в приоритет: "Почему это вообще стало приоритетом из всех свирепствующих в игре ошибок?".

Интересно будет посмотреть прислушиваются ли разработчики к такому странному пожеланию своих фанатов и оставят в игре этот забавный баг.