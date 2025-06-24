Киберспортсмен Tekken 8 так радовался победе в турнире, что потерял сознание и едва не разбил PS5

Киберспортсмен по Tekken 8 одержал победу на одном из локальных турниров Нью-Джерси и так обрадовался, что на секунду потерял сознание, снеся со стола консоль PS5.

Забавный случай произошел на киберспортивном турнире по Tekken 8, где новоявленный чемпион едва не разбил игровую консоль на которой проводили соревнования, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Молодой человек, по имени Шин Пауло, стал триумфатором Iron Grid 34 – ежемесячного турнира по Tekken 8, который определяет лучших игроков штата Нью-Джерси.

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Похоже, в напряженном финальном поединке геймер отдал последние силы для победы, ведь после нее произошло кое-что очень забавное.

В победном экстазе, Пауло хотел подойти к сопернику, чтобы пожать ему руку, но начал терять сознание прямо на ходу, в результате споткнувшись и влетев в стол, где стояла PlayStation 5, на которой и проводили соревнования.

Забавный случай – смотрите видео

К счастью для всех участников, консоль пережила падение, хоть и не обошлась без повреждений.

Шину Пауло пришлось оплатить замену одной из боковых панелей, что он был совсем не против сделать.

По словам молодого человека, последнее время он чувствовал стагнацию собственного киберспортивного мастерства, поэтому эта победа стала для него важным глотком свежего воздуха. Кто знает, возможно когда-то мы увидим как именно он возьмет кубок мира по киберспорту в Tekken 8.