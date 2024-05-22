Что развивается и растет быстрее – игровая индустрия на ПК или консолях

Компьютеры и консоли находятся в вечном противостоянии, сражаясь за внимание пользователей. В разное время оба типа платформ показывали крайне разные результаты, то вырываясь вперед, то проседая. Кто же впереди сейчас?

Кто впереди

Недавно опубликованный отчет показывает, что игровая индустрия начала восстанавливаться после того, как пострадала от последствий пандемии. Прибыли большинства платформ вернулись к привычному уровню. Платформой, которая восстановилась лучше всего и получила наибольший прирост дохода, стали традиционные компьютеры.

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Отмечается, что продажи компьютерных игр, микротранзакций и других цифровых покупок выросли на 8,4% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Сам по себе этот показатель уже довольно неплохой, но в сравнении с другими платформами он еще более впечатляющий.

За тот же период консоли выросли лишь на 0,3 процента.

Мобильные игры сократились примерно на 2 процента.

Однако стоит отметить, что хотя рост у компьютеров больший, все же доходы от консольных игр до сих пор выше, поскольку игры для них часто намного дороже, чем для ПК. Общий доход от консолей составил 52,4 миллиарда долларов, тогда как доходы от компьютерных игр застыли на уровне 39 миллиардов долларов. В то же время мобильные игры собрали около 89,9 миллиарда долларов.

Newzoo объясняет значительный рост компьютерных игр в 2023 году тем, что издатели перешли на эту платформу.

Со стороны частных компаний сильные показатели продемонстрировали Valve, Epic Games и miHoYo. Мы также увидели, что успешные игровые компании, которые придерживаются кросс-платформенных стратегий, стали полезным катализатором для рынка ПК,

– пишут аналитики.

Они добавляют, что, судя по всему, консоли "становятся менее важными". Поскольку современные игровые консоли все больше превращаются в мини-ПК, поддерживают модификации, клавиатуры и кроссплей, смысл покупать консоли становится все менее понятным. Не помогает и то, что Sony и Microsoft, похоже, не в состоянии выпускать столько же крупных консольных эксклюзивов, как раньше. И обе компании больше, чем когда-либо, стремятся выпускать свои большие игры на ПК.

Поэтому в ситуации, когда для ПК игры дешевле, а сами компьютеры можно использовать не только для игр, потребители делают свой выбор в их пользу.

Конечно, консоли точно не исчезнут в ближайшее время. Microsoft, например, якобы собирается выпустить следующее поколение гораздо раньше, чем ожидалось, чтобы обыграть Sony и собрать больше денег.