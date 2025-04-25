Xiaomi представила игровой монитор Redmi Monitor G Pro 27U с Mini-LED и 4K за 370 долларов

Компания Xiaomi официально представила новый игровой монитор Redmi Monitor G Pro 27U с 27-дюймовым экраном, Mini-LED подсветкой и поддержкой 4K на частоте 160 Гц. Новинка пришла на смену предыдущей модели Redmi Display G Pro 27 и стала самым дорогим представителем игровой линейки мониторов производителя.

Redmi Monitor G Pro 27U оснащен IPS-матрицей с разрешением 4K, частотой обновления 160 Гц и временем отклика 1 мс (GtG), информирует 24 Канал. Хотя предшественник имел частоту обновления 180 Гц, новая модель также поддерживает сверхвысокую частоту 320 Гц при разрешении 1080p.

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Максимальная яркость дисплея составляет 1600 кд/м². Монитор имеет 1152 зоны локального затемнения Mini-LED – на 60% больше, чем у предыдущей модели. Также он охватывает 99% цветовых пространств Adobe RGB и DCI-P3, 100% sRGB, поддерживает Dolby Vision HDR и имеет сертификацию VESA DisplayHDR 1000. Заявлена также поддержка технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium Pro.



Redmi Monitor G Pro 27U / Фото Xiaomi

В мониторе предусмотрено два встроенных динамика мощностью по 5 Вт, аудиовыход 3,5 мм, один порт DisplayPort 1.4, два порта HDMI 2.1, а также разъемы USB Type-A 2.0 и USB Type-A 3.0.



Характеристики Redmi Monitor G Pro 27U / Фото Xiaomi

Предыдущая модель Redmi Display G Pro 27 стоила 1999 юаней (примерно 274 долларов). Стоимость нового Redmi Monitor G Pro 27U составляет 2699 юаней (около 370 долларов). Сейчас компания не сообщает, будет ли новинка доступна на глобальном рынке. Ее предшественник продается за пределами Китая под названием Monitor G Pro 27i.