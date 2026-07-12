Во что будет играть мир в конце 2026 года: 5 громких премьер, помимо GTA 6

Конечно, все с нетерпением ждут выхода Grand Theft Auto 6, но помимо этой игры вторая половина 2026 года может заинтересовать геймеров еще кое-чем. Подробнее – в материале.

Игровая индустрия готовится к одному из самых масштабных сезонов за последнее десятилетие. Пока все внимание мира приковано к возвращению в Vice City, разработчики из других студий планируют не менее громкие релизы, которые определенно заслуживают внимания, сообщает 24 Канал.

Чем удивит конец 2026 года, помимо легендарного возвращения в Vice City?

Когда мы говорим о 2026 году, большинство геймеров автоматически сосредотачиваются на ноябре, когда мир наконец-то увидит Grand Theft Auto 6.

Однако вторая половина года настолько насыщена крупными релизами, что их хватило бы на несколько обычных лет.

Пока Rockstar Games готовит "самый дорогой медиапроект в истории", другие студии не собираются сдавать рынок без боя, предлагая игрокам как возвращение к классике, так и совершенно новые вселенные.

Первым громким аккордом осеннего сезона станет выход Marvel’s Wolverine от студии Insomniac Games, запланированный на 15 сентября.

После невероятного успеха серии о Человеке-пауке разработчики решили погрузиться в историю Джеймса Логана Хоулетта.

Сюжет разворачивается через три года после того, как он покинул Команду Икс. Обстоятельства вынуждают его вернуться к делу из-за массовых похищений мутантов.

Главным антагонистом станет промышленник Боливар Траск и его кибернетически усовершенствованная группировка "Ривери". Ожидаем фирменного жестокости, животных инстинктов и детализированной реализации адамантиевых когтей. Проект будет эксклюзивом для PS5.

Трейлер игры: смотрите видео

Через несколько дней после "Росомахи", уже 24 сентября, финская Remedy Entertainment выпустит Control Resonant.

Прямое продолжение хита 2019 года предложит неожиданную смену акцентов. На этот раз главным героем станет Дилан, а игровой процесс сместится в сторону контактного ближнего боя.

Несмотря на изменение механики, студия обещает сохранить свою фирменную атмосферу и глубокую проработку окружения, за что фанаты так полюбили Федеральное бюро контроля.

Приятным бонусом станет наличие украинской локализации, а ждать проект следует на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

Трейлер игры: смотрите видео

Октябрь начнется с громкого возвращения к истокам одной из самых популярных серий Microsoft.

6 октября мир увидит Gears of War: E-Day. Это приквел, рассказывающий историю Маркуса Феникса и Доминика Сантьяго в день первого появления Сараны.

К героям присоединятся бывшая боец Мэгс Картер и офицер связи Лукас Рейс, чтобы сформировать отряд "Браво". Разработчики из студии The Coalition планируют вернуть серии тот уровень мрачной жестокости и отчаяния, который так полюбился игрокам в оригинальной игре 2006 года.

Проект выйдет на Xbox Series X|S и ПК.

Трейлер игры: смотрите видео

Любители военных шутеров также получат свою порцию адреналина. 23 октября компания Activision выпустит Call of Duty: Modern Warfare 4.

Проект от Infinity Ward будет посвящен современному конфликту на Корейском полуострове. Игроки возьмут под контроль двух главных героев: южнокорейского новобранца по фамилии Парк и легендарного капитана Джона Прайса, который находится в бегах после покушения на генерала Шепарда.

География миссий охватит не только Корею, но и Париж, Нью-Йорк и Мумбаи. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК.

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Финальным крупным релизом октября станет китайский экшен Phantom Blade Zero, релиз которого назначен на 28 октября.

Студия S-Game создала ролевую игру в стиле wuxia, где элитный убийца Соул будет пытаться раскрыть заговор, связанный с убийством патриарха организации "Орден".

Проект уже стал феноменом: всего за первые 15 дней после появления на цифровых платформах его добавили в список желаний более 1 миллиона пользователей.

Визуальный стиль и динамичная боевая система позволили игре получить звание "Самой ожидаемой игры" на Ultra Game Awards 2025, поэтому многие геймеры с нетерпением ждут релиза, запланированного на PS5 и ПК.

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Конечно, до конца 2026 года выйдет гораздо больше проектов, но, на наш взгляд, именно перечисленные выше заслуживают того, чтобы на время отвлечь ваше внимание от GTA 6.