Энтузиаст запустил Doom в документе Word – игра работает без звука, но и без проблем

Нидерландский инженер-программист Войцех Грай перенес культовый шутер Doom в обычный документ Microsoft Word. Для запуска игры нужна современная x86-версия Microsoft Office, 6,6 МБ свободного места и разрешение на запуск макросов VBA.

Разработчик рассказал, что идея создания Doom в Word возникла под влиянием другого проекта - DoomPDF, основанного на концепции Pdftris, сообщает 24 Канал со ссылкой на TomsHardware.

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Word-версия Doom значительно ближе к оригиналу, чем PDF-аналог: графика сохраняет ретро-стиль, а производительность обеспечивает комфортный геймплей. Опубликованное видео демонстрирует плавную работу игры, хотя пока она не содержит звукового сопровождения.

Doom в Word – смотрите видео:

Doom в Word – не первый эксперимент Грая с адаптацией игры. Ранее он уже реализовывал Doom в текстовом формате (Doom-ascii), в Stardew Valley и даже в Minecraft. Однако именно Word-версия отличается технической сложностью.

Документ, доступен для загрузки на GitHub, содержит библиотеку doomgeneric_docm.dll и закодированные в base64 игровые данные doom1.wad. После распаковки архива необходима папка vba с тремя скриптами для запуска игры.

Как это работает?

Во время каждого цикла библиотека doomgeneric.dll генерирует BMP-изображение текущего кадра, а функция GetAsyncKeyState обрабатывает нажатия клавиш. Из-за этого экран игры ограничен разрешением около 320x200 пикселей для сохранения производительности.

Управление классическое: стрелки для передвижения, клавиша Ctrl для стрельбы, пробел для взаимодействия и цифры 1-7 для выбора оружия.

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Несмотря на хорошую производительность и стабильную работу игры, главным недостатком WordDoom остается отсутствие звука.