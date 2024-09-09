Шведский трейсер воссоздал игру Subway Surfers в реальной жизни – увлекательное видео

Известный шведский атлет поделился зрелищным видео, в котором он наведался в заброшенное железнодорожное депо и воспроизвел игровой процесс популярной мобильной игры Subway Surfers в реальной жизни.

Оливер Нордин уже много лет увлекается паркуром и именно этим занятием набрал себе более 1 миллиона фолловеров в Instagram, TikTok и YouTube.

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Забавный прыжок в реальность

Недавно в сети завирусилось одно из его старых видео, снятых, кажется, еще в феврале этого года.

На нем атлет посетил заброшенное железнодорожное депо и и воссоздал геймплей одной из самых популярных видеоигр в мире – Subway Surfers.

Subway Surfers в реальной жизни – смотреть видео

Коротенький ролик набрал огромное количество просмотров на различных платформах и пришелся по душе любителям мобильного гейминга.

Правда, почти у всех комментаторов все же было одно замечание – для 100% попадания в оригинал Оливеру не хватило охранника и злого служебного пса.