Благодаря сериалу Fallout популярность игр серии бьет рекорды популярность игр серии

Долгожданная премьера сериала Fallout от Amazon Studios положительно сказалась на популярности серии постапокалиптических ролевых игр Bethesda Softworks. В Steam вырос одновременный онлайн, а Fallout 76 вообще установила новый рекорд.

Новые рекорды

Как отмечает администрация портала SteamDB, с выходом первого сезона Fallout на платформе Prime от Amazon количество одновременных пользователей игр серии Fallout в Steam увеличилось "более чем вдвое".

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Так, например, онлайн Fallout 3 вырос с 1000 до 6000 игроков.

Fallout: New Vegas – с 6000 до 18 тысяч.

Fallout 4 – с 22 тысяч до 80 тысяч.

Fallout 76 – с 11 тысяч до 39 тысяч.

Показатели классических частей тоже подросли, но не настолько сильно.

Стоит отметить, что для Fallout 76 это достижение является историческим: 39 455 одновременных игроков — максимальный показатель с момента релиза мультиплеерного ролевого экшена.

Прошлое достижение – 32,9 тысячи человек — было установлено в мае 2020 года благодаря периоду бесплатного доступа в Steam. Аналогичная акция проходит и прямо сейчас (закончится вечером 18 апреля).

Сериал Fallout дебютировал утром 11 апреля. Зрителям стали доступны все восемь эпизодов сразу, что не типично для Amazon, ведь в случае хитовых сериалов студия обычно выпускает первые три эпизода в первый день, а затем по одному в неделю.

Смотрите трейлер сериала Fallout: видео

На второй сезон шоу пока не продлили, однако, судя по первым успехам и закулисным процессам, это лишь вопрос времени.

Тем временем Fallout 4 готовится получить обновление "следующего поколения" – это произойдет уже 25 апреля. Fallout 5 от релиза пока далека, однако у разработчиков уже есть идеи на игру.