Содиректор Netflix Грег Питерс на конференции Bloomberg Screentime в Лос-Анджелесе рассказал о новой инициативе компании, информирует 24 Канал.

По его словам, Netflix планирует предложить пользователям игры на телевизоре, для управления которыми не нужен традиционный геймпад – его роль будет выполнять мобильный телефон. Питерс отметил, что такой подход является чрезвычайно простым и интуитивно понятным для любого пользователя.

На начальном этапе компания сосредоточится на пяти проектах для вечеринок и компаний:

Lego Party!

Boggle Party

Pictionary: Game Night

Tetris Time Warp

Вечеринка "Crashers": Fool Your Friends.



Netflix переосмыслила подход к играм на телевизоре / Фото Netflix

Как будет работать новый подход к играм?

Идея заключается в том, чтобы пользователи могли легко переключаться между просмотром сериалов и играми с друзьями, не выходя из приложения Netflix.

Представители компании уверяют, что создают совершенно новый способ игры, который будет таким же простым, как и просмотр шоу. Для этого понадобятся только телевизор с Netflix и смартфон.

Запуск новой функции запланирован на праздничный сезон в конце 2025 года. Стриминговый гигант рассматривает игры как важную часть своего будущего и уже инвестирует в увеличение мощности серверов для обработки растущего трафика, отмечает Bloomberg.

Как Netflix начинал свой путь в игровой индустрии?

Netflix начал интегрировать видеоигры в свою платформу в ноябре 2021 года, сделав их доступными для всех подписчиков без дополнительной платы. Инициатива стартовала на мобильных устройствах под управлением Android, а впоследствии распространилась и на iOS.

В отличие от облачного гейминга, игры нужно было загружать на устройство из Google Play или App Store, но для доступа к ним требовалась активная подписка Netflix.

В начале игровой каталог состоял преимущественно из небольших казуальных игр, а также проектов, основанных на популярных франшизах сервиса, например Stranger Things: 1984 и Stranger Things 3: The Game. Впоследствии компания начала активно расширять свою библиотеку, добавляя более амбициозные и признанные критиками игры.

Чтобы усилить свои позиции в игровой индустрии, Netflix приобрел несколько игровых студий. Одной из первых стала Night School Studio, известная по игре Oxenfree. Позже к ним присоединились Next Games, Boss Fight Entertainment и Spry Fox.

Эти приобретения позволили компании не только издавать, но и самостоятельно разрабатывать эксклюзивные игры, глубже интегрируя их в свою вселенную развлечений. Теперь же компания пытается переосмыслить подход к развлечениям в целом и, похоже, работает над принципиально новыми развлечениями, которые будут сочетать телевизор и смартфон, чтобы развлечь пользователей.