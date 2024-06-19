Почувствуйте себя участником Евро: лучшие футбольные игры для вашего смартфона в 2024 году

Мобильные игры значительно продвинулись вперед за несколько лет, предлагая разнообразные функции и незабываемый опыт, который порой не уступает полноценной компьютерной игре. Это особенно заметно в отчетах аналитиков, которые показывают, что такие проекты теперь зарабатывают больше денег, чем аналоги на ПК и консолях. По случаю ЕВРО-2024 подготовили лучшие мобильные футбольные игры.

Dream League Soccer 2024

Dream League Soccer 2024 перенесет вас в самое сердце событий. Эта игра позволяет вам создать команду своей мечты из более 4 000 лицензированных игроков FIFPRO. Игра может похвастаться полноценной 3D-съемкой движений игроков, захватывающими комментариями в игре и широкими возможностями настройки команды.

Смотрите также 5 интересных видеоигр для телефонов, которые помогут убить время, а не вашу батарею

Пройдите 8 дивизионов и более 10 кубковых соревнований, совершенствуя стиль своей команды и поднимаясь к вершине. Dream League Soccer 2024 предлагает как однопользовательский, так и сетевой многопользовательский режимы, позволяя вам соревноваться по всему миру.

Ключевые особенности:

Более 4 000 лицензированных игроков FIFPRO.

3D анимация с захватом движения.

Настраиваемые командные комплекты и логотипы.

Глобальные таблицы лидеров и регулярные события.

EA SPORTS FC Mobile

Ранее известная как FIFA Mobile, EA SPORTS FC Mobile предлагает полный футбольный опыт на вашем мобильном устройстве. Эта игра позволяет вам тренировать и создавать команду своей мечты из лучших игроков, таких как Эрлинг Браут Голанд і Вирджил ван Дейк.

Имея более 15 000 полностью лицензированных игроков и 30+ лиг, вы можете управлять командами из популярных лиг и участвовать в Лиге Чемпионов УЕФА. Динамичная скорость игры и элитная система стрельбы обеспечивают реалистичный футбольный опыт, что делает эту игру обязательной для болельщиков.

Ключевые особенности:

15 000+ лицензированных игроков и 30+ лиг.

Динамическая скорость игры и элитная система отбора мячей.

Настоящая индивидуальность игрока и реалистичная анимация.

Лиги и PvP матчи с друзьями.

Трейлер EA SPORTS FC Mobile: видео

eFootball 2024

eFootball 2024 предлагает футбольный игровой опыт следующего поколения. Вы можете создать команду своей мечты из лучших клубов и национальных сборных со всего мира. В игре предусмотрены различные способы подписания игроков и менеджеров, от нынешних суперзвезд до легендарных фигур.

Наслаждайтесь матчами против искусственного интеллекта или реальных игроков, участвуйте в дивизиональных лигах и еженедельных мероприятиях. eFootball 2024 также поддерживает кооперативные матчи, позволяя играть до 3 против 3.

Ключевые особенности:

Широкие возможности для подписания контрактов с игроками и менеджерами.

Дивизиональные лиги и еженедельные события.

Кооперативные матчи до 3 против 3.

Детальное развитие и прогресс игроков.

Top Eleven 2024

Top Eleven 2024 – это увлекательный футбольный симулятор, в котором вы управляете каждым аспектом деятельности вашего футбольного клуба. От подписания суперзвездных игроков до строительства стадиона — вы контролируете судьбу своей команды. Эта игра предлагает живые 3D-матчи, ежедневные тренировки и PvP-соревнования в реальном времени.

Основные особенности:

3D-матчи в реальном времени и ежедневные тренировки.

Широкие аукционы и трансферы игроков.

Настраиваемые командные комплекты и стадионы.

Регулярные прямые трансляции и специальный спонсорский абонемент.

Смотрите также Во что поиграть на macOS – 5 лучших игр для владельцев ПК от Apple

Score! Hero

Идеально подходит для тех, кто наслаждается игровым процессом, вдохновленным головоломками, с реалистичным 3D-действием. Проведите своего героя через сотни уровней, открывая новые испытания и настраивая внешний вид игрока.

Основные особенности:

Сотни уровней с уникальными сценариями.

Настраиваемый внешний вид героя.

Улучшенная 3D графика и анимация.

Простая механика "возьми и играй".

Score! Match – PvP Soccer

Присоединяйтесь к миллионам игроков в многопользовательской футбольной игре в реальном времени. Возглавляйте свою команду и соревнуйтесь на различных аренах и соревнованиях. Захватывающий и динамичный игровой процесс, а также регулярные награды и обновления гарантируют бесконечное наслаждение от игры.

Основные особенности:

Матчи 1v1 в реальном времени.

Регулярные сезоны и события.

Собирайте и улучшайте уникальные типы игроков.

Потрясающая 3D-графика и анимация.

Football Strike: Online Soccer

Football Strike предлагает быстрые, насыщенные действием серии послематчевых пенальти в многопользовательском режиме. Настройте своего нападающего и вратаря, путешествуйте по разным стадионам и преодолевайте различные испытания. Простая, но соревновательная природа игры делает ее любимой среди футбольных фанатов.

Ключевые особенности:

Многопользовательские серии послематчевых пенальти.

Расширенный режим карьеры.

Можно настроить внешний вид игроков.

Динамичный игровой процесс.

Смотрите трейлер Football Strike: Online Soccer: видео

OSM 23/24 – Soccer Game

Online Soccer Manager (OSM) позволяет вам управлять любимой футбольной командой из реальных лиг и клубов по всему миру. Управляйте формированием, трансферами и тренировками своей команды, а также соревнуйтесь с друзьями из той же лиги. Эта игра идеально подходит для тех, кто любит стратегический аспект футбольного менеджмента.

Ключевые особенности:

Реальные лиги, клубы и игроки.

Детальное управление командой и тактика.

Соревновательные матчи против друзей.

Захватывающие симуляции матчей.

Смотрите также Добавьте в расписание: лучшие игры, что выйдут этим летом

Total Football

Total Football имеет целью обеспечить всесторонний и реалистичный футбольный опыт на мобильных устройствах благодаря усовершенствованному искусственному интеллекту, графике консольного уровня и 3D-фиксации движений. Настройте свою команду и соревнуйтесь в различных режимах и соревнованиях.

Ключевые особенности:

Улучшенный искусственный интеллект и реалистичный игровой процесс.

Графика консольного уровня и 3D-анимация.

Широкие возможности кастомизации.

Разнообразные игровые режимы и события сообщества.

Football League 2024

Football League 2024 – это настоящий футбольный мир с более 100 национальными сборными и 330 клубами. Простое управление и реалистичная физика игры обеспечивают увлекательный игровой процесс. Участвуйте в международных турнирах, развивайте своих игроков и создавайте команду мечты.

Основные особенности:

Более 100 национальных сборных и 330 клубов.

Удобное управление и реалистичная физика.

Международные и клубные турниры.

Полностью настраиваемые тактики и расстановки.

Игровой процесс Football League 2024: видео

Retro Goal

Retro Goal сочетает в себе аркадный футбол и управление командой, вдохновленный 16-битной эпохой. Набирайте игроков, управляйте командой и наслаждайтесь динамичным игровым процессом с ретро-графикой. Эта игра идеально подходит для тех, кто любит ностальгические футбольные игры с современными элементами.

Ключевые особенности:

Аркадный футбольный экшен с управлением командой.

Графика в стиле ретро.

Простое и интуитивно понятное управление.

Набирайте и управляйте своей командой.

Трейлер Retro Goal: видео

Real Football

Real Football – это насыщенный 3D-футбол с детализированными стадионами и реалистичными движениями игроков. Создайте команду своей мечты, улучшайте инфраструктуру и соревнуйтесь в асинхронных PvP-матчах. Захватывающая графика и мощный искусственный интеллект делают игру отличным вариантом для мобильных футбольных игр.

Ключевые особенности: