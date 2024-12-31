Эксперты Digital Foundry назвали самые красивые игры 2024 года

В специальном видео редакторы Digital Foundry провели импровизированную церемонию награждения "Графика года", где определили игры с лучшей графикой, выпущенные в 2024 году. В борьбе за первое место сошлись Senua's Saga: Hellblade II и Indiana Jones and the Great Circle, и победу одержала последняя.

В десятку лучших, без ранжирования мест, вошли такие проекты, как S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Persona 3 Reload, Metaphor: ReFantazio, Tiny Glade, Final Fantasy VII Rebirth, Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind, а также релизы от Nightdive Studios, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Именитые композиторы выбрали лучшие игровые саундтреки 2024 года

В тройке лидеров Star Wars Outlaws заняла третье место благодаря соответствию графики духу "Звездных войн" и преимуществам движка Snowdrop (отражение, освещение, трассировка лучей). В то же время некоторые недостатки, в частности заставки, снизили общий балл игры.

Лидер года

За первое место соревновались Senua's Saga: Hellblade II и Indiana Jones and the Great Circle. Senua's Saga поразила экспертов своей кинематографичностью, хотя они заметили, что "это скорее кино, чем игра".

В то же время Indiana Jones and the Great Circle продемонстрировала не только великолепную графику, но и стабильность работы на 60 кадрах в секунду даже на консолях. Решающими аргументами в пользу Indiana Jones стали разнообразие, детализация локаций, эффективное использование трассировки лучей и гибкость в производительности на разных устройствах.

Лучшая игровая графика 2024 года – смотрите видео:

Читайте на сайте Похоже, для Cyberpunk 2077 готовят очередной "последний патч"

Для сравнения, в предыдущие годы Digital Foundry признавали лучшими графически игры Avatar: Frontiers of Pandora (2023), Horizon Forbidden West (2022), Ratchet & Clank: Rift Apart (2021) и ПК-версию Cyberpunk 2077 (2020).