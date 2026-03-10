Заберите работу у ИИ – в сети появилась забавная видеоигра

Энтузиаст создал забавную видеоигру, которая позволяет всем желающим испытать себя в роли искусственного интеллекта, отвечая на вопросы и запросы других игроков.

Больше не стоит беспокоиться о том, что искусственный интеллект заберет вашу работу. Теперь вы можете сделать это с ним, правда пока только в видеоигре, сообщает 24 Канал.

Необычный проект дает игроку выступить в роли ИИ?

Поменяться ролями с ИИ предлагает проект под названием "your ai slop bores me".

Браузерная игра от разработчика Михира Мароджу предлагает уникальную концепцию взаимодействия с другими геймерами.

Портал выглядит как привычные ИИ-агенты, однако прежде чем вы сможете что-то спросить вам надо самому ответить на запрос другого "игрока". Просьбой может быть все что угодно: картинка, совет по кулинарии или стихотворение.

На ответ будет 60 секунд, а после этого вы получите "токен", который сможете потратить на то, чтобы дать собственное задание другим "живым ИИ".

Проект стал ошеломляющим успехом и даже на некоторое время ушел в оффлайн, потому что серверы не выдержали наплыва желающих испытать себя в роли языковой модели, сообщает Kotaku.

