Більше не варто турбуватися про те, що штучний інтелект забере вашу роботу. Тепер ви можете зробити це з ним, щоправда поки що лише у відеогрі, повідомляє 24 Канал.
Незвичний проєкт дає гравцю виступити в ролі ШІ?
Помінятися ролями з ШІ пропонує проєкт під назвою "your ai slop bores me".
Браузерна гра від розробника Міхіра Мароджу пропонує унікальну концепцію взаємодії з іншими геймерами.
Портал виглядає як звичні ШІ-агенти, однак перш ніж ви зможете щось запитати вам треба самому відпости на запит іншого "гравця". Проханням може бути все що завгодно: картинка, порада з кулінарії чи вірш.
На відповідь буде 60 секунд, а після цього ви отримаєте "токен", який зможете витратити на те аби дати власне завданя іншим "живим ШІ".
Проєкт став ошелешливим успіхом та навіть на деякий час пішов в офлайн, бо сервери не витримали напливу бажаючих випробувати себе в ролі мовної моделі, повідомляє Kotaku.
ШІ в ігровій індустрії:
Журналісти видання Videogamer потрапили в скандал, коли портал Metacritic видалив їхню рецензію на Resident Evil Requiem через використання штучного інтелекту для написання.
Ілон Маск запевняє, що його ігрова студія xAI вже до кінця 2026 року випустить відеогру, повністю створену ШІ.
Тим часом використання ШІ в Battlefield 6 обурило геймерів. Зокрема через попередні обіцянки уникнути використання цього інструменту в розробці шутера.