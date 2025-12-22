Ця ситуація викликала хвилю критики на форумах, де користувачі звинувачують розробників у недбалості та порушенні обіцянок, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Clair Obscur: Expedition 33 втратила звання "Гри року" через штучний інтелект

Чому фанати вважають, що розробники використали ШІ?

Сумніви щодо "чесності" контенту виникли після детального огляду преміального набору під назвою Windchill, який нещодавно з'явився в магазині гри за 900 очок Battlefield.

Користувач Reddit під ніком Willcario звернув увагу на конкретний елемент цього паку – стікер для картки гравця "Зимове попередження" (Winter Warning).



Цей стікер змусив геймерів засумніватися в чесності творців Battlefield 6 / Фото Willcario

Що саме не так зі стікером?

На зображенні показано солдата зі зброєю, що нагадує карабін M4A1. Однак при найближчому розгляді помітна анатомічна та технічна помилка, характерна для генеративних нейромереж: гвинтівка має два стволи замість одного, що виглядає неприродно та нелогічно для реальної моделі зброї.

Така знахідка стала неприємним сюрпризом для фанатів, адже ще у жовтні Ребекка Кутаз, віцепрезидентка та генеральна менеджерка DICE і Criterion, публічно заявляла про відмову від ШІ-генерації, розповідав PCGamer.

Вона наголошувала, що попри всі спокуси використовувати сучасні технології для пришвидшення роботи, у Battlefield 6 не буде контенту, створеного штучним інтелектом.

Як відреагували фанати Battlrfield?

Реакція спільноти була миттєвою. Гравці висловили своє розчарування, зазначаючи, що продаж такого низькоякісного арту за реальні гроші є проявом неповаги.

Варто зазначити, що використання ШІ-ілюстрацій стає звичним явищем у великих проєктах, наприклад, у Call of Duty: Black Ops 7, проте прихильники Battlefield сподівалися на інший підхід.

Сама ж гра вийшла 10 жовтня на всіх актуальних платформах і показала потужний старт, продавшись накладом у 7 мільйонів копій за перші три дні, що дозволило EA назвати її найуспішнішим шутером 2025 року.