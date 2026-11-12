CD Projekt Red призналась в использовании украинского ИИ для будущего дополнения The Witcher 3

CD Projekt Red использовала инструмент на базе ИИ, чтобы изменить польский голос Геральта в новом дополнении "Songs of the Past" к игре "Ведьмак 3". Причина – проблемы со здоровьем актера Яцека Розенека.

Почему пришлось изменить голос Геральта?

The Witcher 3 получает новое дополнение Songs of the Past спустя более 11 лет после выхода игры. Яцек Розенек, озвучивавший Геральта в польском дубляже, вернется к этой роли. Но в 2019 году он перенес инсульт, что повлияло на его голос, поэтому студия решила воспользоваться ИИ-модулятором Respeecher. Инструмент подгоняет звучание актера под реплики 2014 года, пишет IGN.

После инсульта Розенек на некоторое время вообще потерял способность говорить. Голос вернулся только после изнурительных тренировок. В 2022 году он записал несколько квестов для обновления Next-Gen, но рассказал изданию Game File, что после записи был очень измотан. Несмотря на это, CD Projekt Red хотела видеть его и в новом дополнении.

Главная проблема заключалась в том, что голос актера заметно изменился. Большинство реплик Геральта он записал в 2014 году для оригинальной игры, а теперь его голос стал значительно ниже. Новые реплики звучали бы странно рядом со старыми, хотя события по сюжету происходят в тот же период.

Что об этом думает сам актер?

Студия получила согласие Розенека на использование инструмента для манипуляций с его голосом:

Я очень доверяю создателям этой игры,

– прокомментировал голос Геральта в польской версии Яцек Розенек.

По его словам, и в динамике голоса, и в актерской составляющей он чувствует себя очень хорошо.

Как работал Respeecher?

Модель обучили на всех репликах Розенека из оригинальной игры. Судя по описанию процесса, это было гораздо больше, чем просто быстрый фильтр.

Это заняло десятки часов: обучение моделей, обсуждение деталей с командой CDPR и борьба с ИИ-артефактами, которые никогда не исчезают полностью,

– рассказал представитель Respeecher Дмитрий Василец.

Отметим, что Respeecher – это украинская компания, основанная в 2018 году в Киеве, специализирующаяся на нейросетевой технологии конвертации голоса для клонирования и синтеза человеческих голосов. Решения Respeecher применяются в кинопроизводстве, игровой индустрии и аудиомедиа для воспроизведения реалистичных голосов без студийных съемок.

Будут ли использовать ИИ и в дальнейшем?

В CD Projekt Red понимают, как воспринимается ИИ рядом с актерами озвучки, поэтому подчеркнули, что это особый случай. Продюсер по локализации студии Миколай Швед рассказал Game File, что компания не будет менять голос ни одного актера с помощью ИИ без его прямого разрешения.

В The Witcher 4, в которую Розенек также должен вернуться, этот инструмент не понадобится. Геральт там старше и суровее, поэтому более глубокий голос не будет резать слух.

ИИ в играх до сих пор вызывает споры

Несмотря на то, что этот случай выглядит оправданным, технология в индустрии остается очень спорной. В прошлом году Indie Game Awards лишила Clair Obscur: Expedition 33 награды "Игра года", когда в игре обнаружили временные текстуры, созданные ИИ. Игроки также заметили сгенерированные ИИ изображения в Crimson Desert, но их уже убрали с помощью патча.