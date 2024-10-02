Эксперты Digital Foundry утверждают, что консоли, включая PlayStation 5 Pro, должны будут в значительной степени полагаться на искусственный интеллект для преодоления ограничений, связанных с повышением базовой производительности за разумную цену.

А тем временем Sony пытается оправдать высокую цену на PlayStation 5 Pro и сгладить негативную реакцию

Когда была выпущена PlayStation 4 Pro, производительность ее графического процессора была удвоена по сравнению с PlayStation 4, а цена выросла всего на 100 долларов. Однако PlayStation 5 Pro, которая будет продаваться на 250 долларов дороже, чем стандартная PS5, не предлагает такого же значительного скачка производительности.

Ожидается, что ИИ, особенно в виде таких технологий, как PlayStation Spectral Super Resolution AI upscaling, заполнит этот пробел.

Хотя геймеры могут поначалу скептически относиться к такому подходу, решения с искусственным интеллектом могут проложить путь к более продвинутым игровым возможностям без необходимости дорогостоящей модернизации аппаратного обеспечения.

Digital Foundry проводит параллель с запуском видеокарт Nvidia GeForce RTX, где первоначальный скептицизм в отношении функций на основе ИИ, таких как трассировка лучей и DLSS, со временем сменился благодарностью по мере того, как эти технологии развивались и значительно повышали производительность.

Будущие разработки и PlayStation 6

В PlayStation 5 Pro будет внедрено масштабирование ИИ, но ей не хватает некоторых более продвинутых технологий, которые можно увидеть в последних предложениях Nvidia, таких как генерация кадров и реконструкция лучей, которые ускоряют трассировку лучей.

Digital Foundry предполагает, что подобные инновации могут дебютировать в следующем поколении консолей, возможно, в PlayStation 6. Однако геймерам, скорее всего, придется подождать по меньшей мере до 2027 года, пока PlayStation 6 появится на рынке.

Читайте на сайте Sony рассказала, будут ли обновления игр для PS5 Pro платными

Поскольку искусственный интеллект продолжает определять будущее игровых технологий, как на ПК, так и на консолях, ожидается, что он станет ключевым фактором оптимизации производительности без резкого увеличения затрат на аппаратное обеспечение.