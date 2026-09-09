IKEA выпустила мод для Skyrim, в котором полка становится вашим спутником

The Elder Scrolls V: Skyrim получила неожиданное дополнение. Компания IKEA выпустила бесплатную модификацию, которая добавляет в игровой мир легендарный шкаф в качестве полноценного спутника главного героя.

Как шкаф Kallax помогает драконорожденному

Новый персонаж получил имя Каллакс Драконорожденный, поскольку оригинальное название полки – IKEA Kallax. В его арсенале фактически присутствует единственное умение – носить большое количество тяжелых предметов. Это решает давнюю проблему игроков, которые постоянно перегружают свой инвентарь во время исследований. Персонажа озвучил британский актер Мэтт Берри, а вызвать шкаф можно с помощью специального драконьего крика, пишет IGN.

Разработкой модификации занималась студия Kinggath Creations, которая подготовила для игроков полноценный квест с двумя тематическими подземельями. В ходе прохождения игроки сразятся с боссом по имени Беспорядочный Голем и опробуют новое снаряжение. Среди игровых предметов появились двемерский шестигранный ключ, шлем в форме фрикадельки и специальная еда.

В компании IKEA мы верим в создание лучшей повседневной жизни для многих людей, так почему бы это не должно касаться их цифровой жизни?

– прокомментировал руководитель IKEA Кэми Энтони.

Представители компании пояснили, что решили применить свой опыт в сфере хранения вещей, чтобы помочь игрокам, уставшим от постоянной нехватки места в инвентаре.

Звездный голос и доступность модификации

Британский актер Мэтт Берри уже имеет немалый опыт в сфере видеоигр. Его голос звучит в проектах LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight и Thank Goodness You're Here!. Кроме того, актер появится в будущих фильмах о ежике Сонике и мире Minecraft.

Скачать бесплатное дополнение можно уже сейчас напрямую через внутриигровое меню разработчиков Bethesda Game Studios. Разработчики надеются, что забавный спутник сделает путешествия по миру Skyrim гораздо более комфортными.