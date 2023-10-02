Илон Маск протестовал прямую трансляцию на X игрой в Diablo 4

2 октября 2023, 18:17
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Илон Маск

Илон Маск таки нашел время, чтобы протестировать прямую трансляцию на платформе X (твиттере). Во время нее он продемонстрировал собственный спидран игры Diablo 4.

В общей сложности длился 52 минуты. Но первые 12 минут заняли его настройки.

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Трансляция Илона Маска

Маск делал трансляцию из аккаунта под названием cyb3rgam3r420. Во время эфира она собрала 1 тысячу 300 зрителей.

 

На своем аккаунте X Маск отчитался, что прямые трансляции в X работают. Людям, которые захотят комментировать стримы, нужно будет купить подписку на X. Она стоит 8 долларов в месяц.

К слову, благодаря запуску прямых трансляций, Илон Маск со своей платформой могут навязать конкуренцию платформе Twitch. Сейчас она доминирует на рынке, но рискует лишиться его части.

Автор: Олег Терещенко