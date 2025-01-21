Поймали "на горячем" – герой Маска в PoE 2 появился в игре, пока тот был на инаугурации Трампа

Спекуляциям вокруг геймерских навыков Илона Маска окончательно пришел конец, когда его героя заметили в Path of Exile 2 прямо во время инаугурации Дональда Трампа, где и находился миллиардер.

Сообщество поклонников Path of Exile 2 было право и опальный миллиардер Илон Маск действительно не играет в проект самостоятельно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Маск признался, а потом "спалился"

После того как в сети начало возникать все больше вопросов относительно вероятного мошенничества, Маск все же признался в том, что не сам прокачивал своего персонажа в хардкорной RPG.

Сделал он это в переписке с ютубером NikoWrex, где открыто рассказал, что "делился" своей учетной записью в игре, потому что без этого "невозможно перегнать азиатских игроков".

"Расследование" ютубера – смотрите видео

Но все стало окончательно ясно 20 января, когда прямо во время того как миллиардер находился на инаугурации Дональда Трампа, его персонаж рьяно прокачивался на сервере Path of Exile 2.

Это заметил стример под ником Quin69, который остроумно высмеял ситуацию, параллельно наблюдая за героем в игре и Маском на трансляции с торжеств.

Забавный момент с трансляции – смотрите ролик

Все что о ситуации с "бустом" аккаунта сказал в свое оправдание сам Илон, это то, что он "никогда не утверждал", что самостоятельно довел своего персонажа до мирового топа. К тому же миллиардер "поклялся", что на всех трансляциях из игры он действительно играл сам.

В конце концов, геймерское сообщество было право и Маск оказался мошенником и теперь по правилам PoE 2 его аккаунт должен быть заблокирован. Произойдет ли это, конечно, вопрос риторический.